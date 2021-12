Polícia usa GPS de detidos para localizar droga em Cajazeiras

Dois homens foram presos na noite deste domingo, 15, com 42 porções de cocaína em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os celulares apreendidos com Wilians de Souza e Vinícius Mariano Gomes indicavam a comercialização da droga em Cajazeiras V, em Salvador.

Por meio do GPS, os policiais também chegaram a um local onde foram encontrados dois quilos de maconha, além de 38 porções da droga já embalada para venda. De acordo com comandante da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) da Região Metropolitana de Salvador, major André Luís Cunha, um grupo de oito pessoas abandonou uma mochila com drogas ao perceber a aproximação dos policiais.

