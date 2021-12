Polícia tem suspeito de estuprar e matar menina 10 anos em Camaçari

Um vizinho é considerado suspeito de estuprar e matar a menina Milena, 10 anos, dentro de casa em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A garota estava sozinha no momento do crime, que aconteceu nesta quinta-feira, 17.

De acordo com investigadores, a casa do rapaz, que fica próxima à da vítima, foi revistada na manhã desta sexta-feira, 18. O suspeito foi visto pelos vizinhos momentos antes do crime. Ele não voltou ao local onde mora até o momento.

Outros dois vizinhos, Robenilson Sampaio, 28, e Lucivaldo Júnior, 23, estiveram na delegacia e prestaram depoimento. Eles negaram envolvimento no crime e entregaram peças de roupas para passar por perícia.

Polícia fez diligências na rua onde o crime ocorreu | Jefferson Domingos | Ag. A TARDE

Crime

O corpo de Milena foi encontrado pela mãe em cima da cama. Policiais militares, que estiveram no local, confirmaram que o corpo apresentava sinais de violência.

Quando a mãe dela chegou do trabalho, percebeu que uma janela de casa foi arrombada. Além disso, o muro que separa o imóvel de outras residências é baixo, facilitando o acesso de terceiros.

Milena costumava ficar em casa sozinha após voltar da escola, enquanto a mãe trabalhava e o irmão mais novo ficava na creche. De acordo com vizinhos, a menina não costumava brincar na rua.

O corpo da garota também passa por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O crime ocorreu no mesmo dia em que uma força-tarefa nacional cumpriu mais de 500 mandados na Operação Luz na Infância, que combate a pedofilia no país. Na Bahia, oito pessoas foram presas após serem flagradas com conteúdo de pornografia infantil.

