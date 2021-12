Polícia tem o retrato falado de matador de professora

A Polícia Civil de São Gonçalo dos Campos (distante a 134 km km de Salvador) procura um suspeito de matar em março a professora Rosimeire Almeida dos Santos, de 39 anos.

De acordo com informações do delegado Eugênio Rocha Viana, titular da DT de São Gonçalo dos Campos, o suspeito aparenta ter 32 anos e 1,65 m de altura.

O retrato falado com as características do homem foi divulgado na quarta, 21. "O retrato do suspeito foi feito a partir dos depoimentos de pessoas que foram ouvidas. No dia do crime apenas o celular foi roubado", disse.

