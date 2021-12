Polícia Rodoviária Federal decreta fim da greve

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), decidiu no final da noite de terça-feira, 28, interromper a greve dos agentes, papiloscopistas e escrivães em todo o País. O presidente da federação, Pedro Cavalcanti, declarou que todos os policias devem retornar às suas atividades nesta quarta-feira, 29.



Embora acatada pelos agentes da PRF na Bahia, a decisão pelo fim da grave não agradou totalmente a categoria. Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviarios Federais do Estado da Bahia (SINPRF-BA), Érico Guedes, os agentes preferiam que o movimento continuasse. "No nosso Estado a categoria gostaria de não ter encerrado o movimento, mas como a decisão é conjunto com os outros Estados temos que respeitar", disse.

O Ministério do Planejamento confirmou o acordo com a categoria, fechado nos seguintes termos: reconhecimento do cargo de policial rodoviário federal como de nível superior, aumento do salário em 15,8%, entre 2013 e 2015, entre outras mudanças.



Nesta quarta, 30 categorias de servidores, de um total de 35 em greve, decidiram voltar ao trabalho. A Polícia Federal continua em greve e fará novas manifestações nesta quarta-feira na capital paulista.

adblock ativo