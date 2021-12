Polícia Rodoviária apreende duas toneladas de maconha na Bahia

Duas toneladas de maconha foram apreendidas na tarde desta sexta-feira, 3, por Militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) entre os municípios de Maracás e Contendas do Sicorá, na BA-026, no sudoeste da Bahia.

De acordo com polícia, a droga, armazenada em formato de tabletes, estava escondida na carroceria de um caminhão, embaixo de um carregamento de grama.

O motorista do veículo, ao avistar a blitz montada, acelorou e 'furou' o cerco. As guarnições deram início a perseguição e pouco quilômetros depois o criminoso abandonou o caminhão e fugiu pela mata.

A droga e o caminhão foram apresentados na 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié). Ambos passarão por perícia na unidade do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade.

