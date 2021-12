Polícia retoma buscas por mulher desaparecida há cinco anos na Bahia

Cinco anos após o desaparecimento da repositora de supermercado Núbia de Oliveira Santos, na cidade de Ibirapitanga (distante 358 km de Salvador), a polícia resolveu retomar as investigações após receber informações de onde o seu corpo estaria enterrado. A mulher, que na época tinha 27 anos, sumiu sem deixar vestígios ao sair de casa em direção ao supermercado que trabalhava, no dia 18 de março de 2014.

De acordo com o site Ubatã Notícias, foram realizadas escavações em uma localidade do município chamada Travessa Israel Barcelos durante a quarta-feira, 24. A polícia chegou ao local depois que a irmã do suposto autor do sequestro e da morte de Núbia ter ido à delegacia denunciá-lo.

Ainda segundo a publicação, o suspeito foi identificado como Agnado Matias dos Santos, o "Caiau". A mulher contou que ele mesmo confidenciou o crime a familiares e disse onde os restos mortais da repositora de supermercado estariam enterrados. Porém, nada foi encontrado pelos agentes durante as buscas.

A polícia deve ouvir novamente as testemunhas antes de concluir o inquérito. A operação contou com uma escavadeira hidráulica cedida pela prefeitura do município. A equipe de reportagem do Portal A TARDE não conseguiu contato com o suposto suspeito ou com a polícia da região.

