Polícia resgata refém em porta malas em Vitória da Conquista

A polícia encontrou, preso no porta-malas do próprio carro, na noite desta quarta-feira, 25, em Vitória da Conquista, um homem refém de sequestro. O resgate ocorreu quando uma equipe realizava rondas no povoado do Baixão, zona rural de Conquista, sudoeste do Estado, por volta das 20h30. Ao avistarem a viatura da polícia, os ocupantes de um veículo GM Vectra fugiram, abandonando o carro, onde também estavam diversos aparelhos como televisão, som e celular.

Segundo informações do refém, o grupo o teria sequestrado por volta das 19h30, no bairro Senhorinha Cairo e utilizou o veículo para praticar assaltos no povoado do Retiro. Diligências foram realizadas na região na tentativa de prender os criminosos. A Polícia Civil investiga o caso.

