Polícia registra mais dois homicídios em Feira; 289 no ano

Duas pessoas foram assassinadas a tiros nas últimas horas em Feira de Santana, a 110 quilômetros de Salvador. De acordo com a contabilização da polícia, com os dois casos, o total de mortes violentas intencionais no município chega a 289 em 2019.

O primeiro crime aconteceu no distrito da Matinha, por volta das 20h50, onde um homem ainda não identificado foi morto com tiros nas costas.

No segundo caso, ocorrido no bairro Pedra do Descanso, a vítima foi identificada como Reinaldo Santos da Silva, 36 anos. Ele foi atingido por disparos na cabeça, nesta madrugada, dentro de casa, conforme informações do Acorda Cidade.

A autoria e a motivação dos homicídios serão investigadas pela Departamento de Homicídios.

