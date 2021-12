Polícia registra 18 mortes em Salvador e RMS no final de semana

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) registrou, neste final de semana, dezoito mortes em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Dentre as vítimas, três são do sexo feminino.

As mortes de um homem e uma mulher, ainda não identificados, desaparecidos no dia 14 de fevereiro, em uma lagoa localizada na rodovia CIA-Aeroporto, foram confirmadas neste domingo, 1º, e integram o boletim de ocorrências.

Na capital, os crimes foram registrados no Pau Miúdo, Uruguai, Alto do Cabrito, Fazenda Coutos, Cassange, Vila Ruy Barbosa, Periperi e Boca do Rio. Nas cidades vizinhas, os crimes violentos letais intencionais ocorreram em Dias D'Ávila (2), Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde, Lauro de Freitas (2) e Camaçari.

Três foram os casos de ocorrências tentadas contra a vida, registrados em Dias D'Ávila e Salvador (Fazenda Grande do Retiro).

As mortes serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e delegacias territoriais.

