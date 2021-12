Polícia reforça segurança em prisões após esboço de atentado

A segurança nos presídios da região de Teixeira de Freitas foi reforçada após terem sido encontrados dois desenhos que seriam um esboço de um possível atentado ao Conjunto Penal do município (a 800 Km de Salvador).

A informação foi passada à reportagem do Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 21, pelo delegado titular da 8ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas), Marcus Vinicius Costa. "Tivemos contato pessoalmente com os presídios da região e estamos aprofundando as investigações sobre a autoria dos desenhos, assim como reforço na segurança das unidades prisionais ", disse.

Os desenhos foram encontrados em uma abordagem policial no município de Prado (a 785 Km de Salvador) no domingo, 20, durante operação que resultou na apreensão de uma adolescente de 14 anos e na prisão de Evaldo Silva Pinheiro, 22 anos, no bairro São Braz.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante operação de combate ao tráfico de drogas na região, policiais militares encontraram com a menor sete trouxinhas de maconha, além de uma quantia no valor de R$ 89 reais em espécie. Evaldo estava próximo à adolescente e foi levado para averiguação.

Material encontrado com a adolescente. (Foto: Mirian Ferreira | Liberdade News)

A menor informou a polícia que não possuía mais drogas e que as encontradas com ela também pertenciam ao namorado. Os PMs foram até à residência dela averiguar e encontraram em uma agenda, dois desenhos que seriam um esboço de um possível atentado ao presídio. Ainda conforme o delegado, a adolescente negou que fosse a autora do desenho. "Ainda não sabemos que se é um desenho antigo ou um desenho atual, mas ela nega que tenha feito", disse.

Ainda de acordo com o delegado, as investigações prosseguem para identificar a autoria. "Está sendo feito um aprofundamento necessário para identificar quem fez os desenhos. Mas ainda não podemos confirmar que seriam de fato um plano para destruir o presídio", afirmou. Ainda na delegacia, enquanto era ouvida, a adolescente disse que a agenda poderia ser do companheiro dela.

