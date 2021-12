Polícia recupera veículo furtado em Eunápolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou neste sábado, 7, na BR 367, em Eunápolis, um automóvel com sinais de adulteração e restrição de furto. Equipes realizavam fiscalização com foco no combate à criminalidade no Km 83 da rodovia, quando abordou o veículo TOYOTA/Corolla GLI, com um ocupante.

Após consulta ao sistema de dados, os agentes constataram se tratar na realidade de um veículo roubado em maio/2017, na cidade de Salvador.

O motorista de 36 anos foi preso em flagrante delito pelo crime de receptação de veículo. Ele também foi autuado por embriaguez ao volante. A ocorrência foi apresentada a autoridade policial da Delegacia de Polícia Judiciária local.

adblock ativo