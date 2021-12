Polícia recupera US$ 451 mil extorquidos de ex-prefeito sequestrado na Bahia

O valor de US$ 451 mil que os sequestradores do empresário e ex-prefeito de Valença Ramiro José Campêlo Queiroz, conseguiram extorquir da família para libertar a vítima foi recuperado nesta quarta-feira, 14. Policiais civis da Bahia encontraram a quantia com os quatro suspeitos do crime, que foram presos dentro de uma churrascaria no km 19 da Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo.

O sequestro aconteceu em 18 de janeiro, no município de Valença, no sul da Bahia. A vítima só foi liberada pelos sequestradores no último domingo, 11, em uma cidade no Espírito Santo, após a família pagar o resgate.

Os envolvidos no crime, os dois baianos Márcio Reis dos Santos, conhecido como Bradock, e Geraldo Alves de Carvalho Neto, o pernambucano Carlos Eduardo Rabello e o mineiro André Luís Maciel Santos estão presos na Delegacia Antissequestro de São Paulo, que também apoiou a operação.

adblock ativo