Polícia recupera R$ 39 mil roubado de caixa eletrônico

A polícia recuperou R$ 39 mil que foram roubados de um caixa eletrônico de um supermercado em de Vitória da Conquista. No total, os criminosos levaram R$ 44 mil do equipamento, mas parte do dinheiro não foi localizado.

O Grupo de Repressão a Roubos Contra Instituições Financeiras (GARCIF) identificou um dos envolvidos no crime por meio de imagens das câmeras do supermercado. Nesta terça, 1º, os policiais estiveram na casa do acusado, onde localizaram o dinheiro, além de apreender um veículo que foi usado na ação.

