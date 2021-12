Polícia recupera parte de carga roubada avaliada em R$ 1 mi

A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios (DH) de Vitória da Conquista, encontrou 35 aparelhos de som e 31 home theaters em um povoado conhecido como Pedra Branca, em Conquista. O material estava escondido em uma propriedade rural e faz parte de uma carga avaliada em mais de R$ 1 milhão, que foi roubada no dia 14 de março no município de Itatim (que fica a 207 Km de Salvador).

Após efetuarem a prisão de Tiago de Sousa Oliveira, 32, e Dermeval Artur Silva Filho, 41, na última sexta-feira, 3 em Conquista, a dupla de receptadores que no dia da prisão estava com um TV LED de 65 polegadas e mais outros 16 aparelhos de home theather, indicou o local onde a outra parte da carga estava armazenada. Os policiais fizeram as buscas e chegaram até o local informado pelos bandidos.

Tiago e Dermeval foram encaminhados para o presídio Nilton Gonçalves, em Conquista e se encontram presos na unidade. Todos os eletrônicos localizados foram entregues à empresa seguradora do fabricante. A polícia está realizando investigação para saber a identidade do dono do imóvel onde a carga foi localizada, além da existência de outros indivíduos envolvidos no crime.

A polícia recebeu denúncias de que os dois estavam guardando material roubado em suas casas.

(Foto: Divulgação | Polícia Civil)

adblock ativo