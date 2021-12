Polícia recupera mais 24 cabeças de gado roubadas

Mais 24 cabeças de gado furtadas foram recuperadas pela Polícia Civil na zona rural de Olindina, a 231 km de Salvador, no sábado, 19. Os animais estavam na residência do cigano Lindomar Barreto da Silva, o Tonhão, 45 anos. Na última sexta a polícia já tinha recuperado outras 36 cabeças.

De acordo com a polícia, os investigadores da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação do Departamento de Polícia do Interior (Cati/Depin) apuravam denúncias de furto de animais em pequenas propriedades rurais em Olindina e cidades próximas, quando receberam a informação de que Lindomar possuía algumas cabeças adquiridas de maneira irregular.

Durante o interrogatório o cigano disse que comprou os animais de um homem identificado pelo apelido de Pelé, que está sendo procurado. Na casa de Lindomar, os policiais encontraram ainda uma pistola 380, uma espingarda calibre 12, munições diversas, notas promissórias, cheques e documentos em nomes de terceiros e a quantia de R$ 5,5 mil, informou a PC.

Lindomar foi encaminhado a Delegacia Territorial (DT), de Alagoinhas, e autuado em flagrante pela posse das armas e munições. Ele também foi indiciado pela receptação do gado furtado. Alguns pequenos criadores da região já foram à unidade onde recuperaram seus animais.

