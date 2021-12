Polícia recupera carro roubado de turista em Porto Seguro

A polícia militar de Porto Seguro recuperou nesta terça-feira, 4, o veículo roubado de turistas norte-americanos na noite de segunda, 3, no distrito de Pindorama.

A vítima do assalto, que não quis se identificar, contou que os assaltantes chegaram em uma moto e mandaram que ele parrasse o carro. O turista e seus familiares, que também estavam no carro, foram obrigados a deitar na via e ameaçados de morte.

O veículo foi encontrado em uma estrada de Pindorama. Os criminosos levaram R$ 500 e aparelhos eletrônicos das vítimas.

O carro modelo Palio Weekend havia sido alugado pelos turistas em Salvador e seria devolvido na filial da empresa em Porto Seguro, de onde as vítimas retornariam para os Estados Unidos. As informações são do site O Baianão.

adblock ativo