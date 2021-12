Polícia recaptura 12 dos 25 presos que fugiram da carceragens de delegacias na BA

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira, 16, que doze dos 25 presos que fugiram de carceragens de delegacias da PC no interior do estado, neste fim de semana, já foram recapturados.

Equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, conseguiram prender 11 dos 21 internos que escaparam da unidade policial, na noite de sexta-feira, 13.

Ainda com informações da PC, na cidade de Remanso, distante 720 quilômetros de Salvador, subordinada a 17ª Coorpin/Juazeiro, quatro presos custodiados na unidade fugiram, na madrugada do domingo, 15, e um deles já foi recapturado.

Segundo a polícia, as buscas continuam sendo realizadas nas cidades onde ocorreram as fugas e em cidades circunvizinhas.

Itamaraju

Já na cidade de Itamaraju, no sul do estado, 23 presos iniciaram uma rebelião, no final da tarde do sábado, 14, depois que um deles passou mal. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas os presos exigiram que o colega fosse levado para um hospital e começaram a destruir as celas da unidade policial. Quatro delas foram danificadas.

Guarnições da Polícia Militar de Teixeira de Freitas e Itamaraju foram acionadas e, em conjunto com a Polícia Civil, controlaram a situação. Um dos presos foi amarrado a um colchão e era ameaçado de morte pelos colegas, mas a polícia apurou que tratava-se de uma encenação montada apenas para chamar atenção.

De acordo com a PC, no domingo, 13 presos foram transferidos para um Presídio em Teixeira de Freiras, no extremo sul do estado. A coordenadora regional da 8ª Coorpin/Teixeira, delegada Valéria Chaves, informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias da rebelião e os danos causados a estrutura da unidade policial de Itamaraju.

adblock ativo