Polícia realiza encerramento do FETRAN 2018 em Itaberaba

O projeto Fetran foi finalizado nesta segunda-feira, 3, pela Polícia Rodoviária Federal. Este ano foi trabalhado em nove escolas municipais da cidade de Itaberaba, no qual foram inseridas no cotidiano escolar atividades pedagógicas com temática no trânsito seguro.

Estudantes e professores produziram trabalhos seguindo os quatro eixos propostos pelo Festival: sensibibilização; leitura de imagens; urbanidade e estatística. Nas modalidades: teatro, músicas, poesias, danças, entre outras atividades a fim de conscientizá-los da responsabilidade de todos na segurança do trânsito com cidadania.

O FETRAN é um projeto nacional da PRF, que aposta na educação e conscientização do cidadão quanto às questões relacionadas ao trânsito

