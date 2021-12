Polícia procura suspeito de matar companheira com 11 facadas

A polícia civil de Alcobaça (distante 695 quilômetros de Salvador), no sul da Bahia, está a procura do pescador Flávio Bispo de Jesus, de 33 anos, conhecido como "Bruce". Ele é suspeito de assassinar a companheira Alea do Nascimento Bandeira, de 17 anos a golpes de faca. O crime ocorreu na noite de terça-feira, 8, na residência do casal e foi presenciado pelos dois filhos da vítima de 1 e 2 anos de idade. O motivo para o crime, segundo a polícia foi ciúmes e a jovem foi morta com 11 facadas, um dia antes de completar 18 anos.

De acordo com informações da polícia, o casal estava em um bar próximo a residência, onde assistiram ao jogo da seleção brasileira. A vítima teria ido para casa com os filhos para dar banho nas crianças e logo depois o marido também foi para o imóvel. Minutos depois o menino de 2 anos saiu da casa gritando pelos familiares que estavam no bar.

"Segundo testemunhas ela foi encontrada morta no banheiro com a filha de apenas 1 ano chorando do lado. Ele a matou quando ela dava banho na filha", informou um investigador da delegacia local.

Familiares da vítima contaram que o casal convivia há dois anos e aparentavam ser apaixonados, as poucas brigas presenciadas eram motivadas por ciúmes. "Ele tinha ciúmes dela com o ex-marido, pai do filho de 2 anos, mas eram brigas de casal, nunca soubemos que ela era agredida ou algo do tipo", informou um familiar de Alea, que preferiu não ser identificado.

Flávio era considerado uma pessoa calma e bastante querida pela família da companheira, que ainda estão assustados com tamanha violência. "Eles estavam bem e ele era apaixonado por ela. Mas este amor acabou em tragédia. Queremos justiça, que ele seja pego e pague pelo crime", disse o familiar.

Após o crime, o suspeito fugiu levando a arma do crime. A polícia civil e militar realizaram inúmeras diligências com o intuito de localizá-lo. Várias informações chegam a todo momento a delegacia, uma delas dava conta de que o suspeito havia praticado suicídio, mas a informação não foi confirmada. "Pedimos as pessoas que só passem informações verdadeiras, pois não é momento para brincadeira", apelo o investigador.

O corpo de Alea Bandeira foi necropsiado no DPT de Teixeira de Freitas e sepultado na tarde de quarta-feira, 9, no Cemitério Municipal de Alcobaça. Nas redes sociais inúmeras mensagens foram postadas lembrando as qualidades da jovem.

"Estávamos planejando fazer uma comemoração no seu aniversário, mas Deus te levou antes de uma forma brutal, sem ao menos nos deixar te dar um abraço de felicidades. Descansa em paz, pois para nós só resta a dor e a saudade", dizia uma das mensagens.

Alea era a filha caçula de seis irmãos. Ela deixa dois filhos um menino de 2 anos e uma menina de 1 ano que estão sob os cuidados de familiares. "Vou pedir a Deus força para cuidar de seus filhos. Tenha certeza que cuidarei deles como se fosse meus. Te amo eternamente", postou uma das irmãs da vítima.

