Polícia procura suspeito de espancar garotos em Camaçari

O retrato falado de um dos suspeitos de espancar os adolescentes Uanderson Santos Silva, de 15 anos, e Felipe Nascimento, 13, na noite do último dia 5 (sábado), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi divulgado nesta terça-feira, 22, pelo delegado Geuvan Junior, da 4ª Delegacia de Homicídios (DHPP), da RMS.

A imagem foi produzida pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) com base nas informações de uma testemunha que presenciou o crime. Segundo o delegado, a testemunha não conseguiu lembrar as características do outro autor.

Os corpos dos dois adolescentes foram encontrados enterrados em covas rasas, na manhã do dia 10, em um areal no Jardim Limoeiro.

Quem tiver informações que levem a polícia ao paradeiro dos suspeitos é só ligar para o Disque Denúncia no número (71) 3235-0000. Não precisa se identificar.

adblock ativo