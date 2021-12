Polícia procura suspeito de envolvimento em morte de bombeiro

A polícia procura o envolvido de ter participado da morte do bombeiro militar Ademon Gomes de Santana, de 46 anos, que foi assassinado em 9 de janeiro deste ano, na cidade de Barreiras.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), informou que Orlando Bezerra de Lima, 52, é suspeito de contratar um pistoleiro para matar um agiota, mas, durante a ação, o bombeiro militar acabou assassinado.

Ainda segundo a SSP, após disparos, o agiota conseguiu entrar no carro, mas alguns metros a frente colidiu com um poste. O bombeiro Ademon, que tinha um automóvel parecido com o da vítima, avistou o local do acidente e parou para prestar socorro. Neste mesmo momento , Orlando e o pistoleiro teriam chegado atirando contra o militar.

Na noite em que foi morto, Ademon voltava do Hospital do Oeste, onde a mulher estava internada para ter o primeiro filho do casal.

A Delegacia de Homicídios (DH) de Barreiras, com o apoio de outras unidades das polícias Civil e Militar, continuam nas buscas por Orlando Bezerra.

