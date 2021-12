Polícia procura suspeito de assaltar banco em Eunápolis

Segue foragido o suspeito de assaltar um correspondente bancário dentro de uma farmácia de Eunápolis, no Sul baiano. A ação criminosa acontece nesta quinta-feira, 21, e foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram o momento em que o homem entrou no estabelecimento - onde também funciona o serviço bancário - portando uma arma de fogo, e rendeu o funcionário do caixa. Segundo informações do 'Rada 64', o suspeito roubou cerca de R$ 3.600,00.

Durante a ação, um comparsa ficou do lado de fora em uma motocicleta, dando cobertura.

Na gravação, é possível perceber que o homem estava com o capacete suspenso na cabeça, o que possibilita a investigação policial na busca do suspeito.

adblock ativo