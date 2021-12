Polícia procura quarto envolvido em golpe que lesou OI

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira, 16, as imagens do quarto integrante da quadrilha responsável por um esquema fraudulento que causou um prejuízo de aproximadamente R$ 10 milhões à operadora de telefonia Oi. O bando foi desarticulado pelo Grupo Especializado de Repressão aos Crimes por meios Eletrônicos (GME), no início desta semana.

O homem de prenome "Alex" também seria funcionário de uma empresa terceirizada e estaria lotado na unidade da Oi, instalada no bairro de Sussuarana, em Salvador. Segundo informou a Polícia Civil, caberia a ele alterar os registros financeiros da empresa, utilizando recursos de alta tecnologia. Os valores das faturas dos serviços oferecidos eram alterados para baixo. Uma conta de R$ 200 mil, por exemplo, era reduzida para R$ 100.

O delegado Charles Antônio Leão, coordenador do GME, solicita que qualquer informação que possa auxiliar na identificação do homem, que aparece nas imagens, sejam encaminhadas à polícia pelo Disque-Denúncia (3535-0000) e pelo telefone 3117-6109 (GME). Não é necessário se identificar.

Fraude

Comparsas de Alex, Reginaldo Cavalcanti Ramos, de 57 anos, Valmir Batista dos Santos, 44, e Marcelo Florentino de Oliveira, 36, foram apresentados à imprensa na segunda-feira, 14. De acordo com a polícia, eles ofereceram a mais de 100 empresas, em todo o estado, links de Internet com grandes velocidades e baixo custo, mediante pagamento de propina.

As empresas beneficiadas abriam pequenos provedores de Internet e ofereciam o serviço para moradores das regiões próximas às suas sedes. A polícia informou também que os proprietários dessas empresas serão ouvidos e os que tiverem participação comprovada no esquema podem responder por lavagem de dinheiro, estelionato, formação de quadrilha, interceptação de dados e evasão fiscal.

Confira as imagens do procurado

Segundo a polícia, "Alex" seria o responsável por alterar os registros financeiros da empresa (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Procurado teria alterado para baixo os valores das faturas dos serviços oferecidos (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

