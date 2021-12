Polícia procura por presidente de sindicato desaparecido há quatro dias

A Polícia Civil de Bom Jesus da Lapa (a 777 km de Salvador), está investigando desde o dia 22 de junho, o desaparecimento do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, Eduardo Pereira dos Santos.

A última informação que familiares e os investigadores tem dele é que por volta das 18h30 de quinta-feira, 21, saiu do sindicato, falando no telefone celular, de acordo com imagens de segurança colhidas nas proximidades do local.

O boletim de ocorrência foi registrado pelos familiares na manhã do dia seguinte e desde então as buscas têm sido incessantes, não só pelas equipes de investigação, mas também por grupos de familiares e amigos que estão percorrendo a zona rural na esperança de encontra-lo.

De acordo com o advogado do Sindicato, Diorgan Amaral, os últimos dias tem sido de muita tensão para todos, especialmente para seus familiares. “Foi solicitado à justiça a autorização para quebra do sigilo telefônico, mas ainda não tivemos retorno”, afirmou. Qualquer informação sobre o seu paradeiro pode ser repassada para o Sindicato de Bom Jesus da Lapa (77) 3481-2806.

