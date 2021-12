Polícia procura por adolescentes desaparecidos desde sábado em Camaçari

Pedidos de agilidade nas buscas e investigação marcaram o protesto de familiares e amigos de Uenderson Silva Santos, 15, e de Felipe Nascimento, 13, na tarde desta quarta-feira, 9, na porta da 18ª Delegacia Territorial (DT), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS)

Os adolescentes desapareceram na tarde do último sábado, 5, quando saíram do conjunto onde moram, no bairro de Santa Maria, para buscar um cavalo que Uenderson havia ganho de um primo, no bairro do Limoeiro.

Eduarda Ramos, amiga dos garotos, foi a última a falar com os jovens antes de irem buscar o animal: “Bilisco (apelido de Uenderson) me chamou para ir buscar um cavalo. Disse que o primo tinha dado e que não esperaria ele trazer, que sabia onde estava. Quando eu estava indo minha mãe me viu e me chamou. Aí não pude ir, foi ele e Felipe”.

Os garotos saíram escondidos e, com a demora, os familiares começaram a colher informações e chegaram ao final de linha do Limoeiro, um local de mata fechada.

Lá receberam a informação de que os garotos foram vistos: “Uma testemunha disse que passou de carro e viu os garotos sendo agredidos por um homem. Felipe estava preso por uma chave de braço, enquanto o Bilisco estava com o rosto sangrando por causa de porradas”, conta Nercivaldo Araújo Nascimento, pai de Felipe. Edna Souza, 59, avó de Uanderson, afirmou que passou o dia chorando: “Não durmo nem como desde sábado. Oro toda hora para ele e o amigo voltarem”.

O pai de Uenderson, Josenilton dos Santos, recebeu a informação de que seu filho teria pego um cavalo no caminho para agilizar a viagem: “Me disseram que meu filho havia pego um cavalo que encontrou no caminho e seguiu com ele para encontrar o seu. O dono deve ter visto e achado que ele estava tentando roubar. A pessoa me disse que ouviu o homem falando com eles: vocês gostam de roubar cavalo, né? Vamos te mostrar o que fazemos com quem rouba cavalo”.

O local onde os garotos foram vistos pela última vez é um matagal onde é possível ver vários equinos soltos, o que colabora com a denúncia.

Investigação

Agentes da 18ª DT , que investiga o caso, receberam informações de que havia um corpo no matagal próximo onde testemunhas disseram ter visto os garotos pela última vez. Fizeram buscas com o auxilio do Corpo de Bombeiros, mas nem o corpo e nem os garotos foram encontrados.

Familiares disseram que no dia do sumiço, Felipe usava uma camisa do Barcelona e Uanderson uma camisa preta e bermuda rosa, além de carregar uma mochila onde estaria a corda que usaria para trazer o cavalo.

O delegado Leandro Acácio informou que apareceram algumas denúncias, mas até o momento se resumiram a especulações sem muita sustentação: “Recebemos diversas denúncias. De corpo no matagal até a informação de que os garotos estavam sendo agredidos por um homem que seria dono de uma baia no local. Já temos alguns nomes e endereços”.

Na tarde desta quarta, a delegada Thaís Siqueira conduziu incursões na área, mas ninguém foi preso.

adblock ativo