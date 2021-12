Polícia procura mãe acusada de mandar matar filho de 7 anos

Uma mulher é procurada pela polícia suspeita de ter ordenado o assassinato do próprio filho de 7 anos. De acordo com a polícia, Carlos Henrique Moura foi morto afogado, no dia 7 de janeiro de 2015, em um córrego em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O corpo dele foi achado dois dias após ele desaparecer.

Segundo a polícia, José Nilton Pereira da Silva, 35 anos, é acusado de ter cometido o crime. Ele está preso e alegou que matou o menino a mando de Alexandra Moura da Silva, 26 anos, que prometeu manter relações sexuais com ele em troca do homicídio.

Nilton, que já namorou com a avó de Carlos Henrique, disse que a jovem tinha medo que o filho contasse para a avó paterna que ela pretendia assaltar um banco e que ela vendia drogas. O menino morava com a avó. Alexandra está foragida desde 16 de agosto.

