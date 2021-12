Polícia procura homem acusado de estuprar bebê de quatro meses

Com prisão preventiva decretada, Rairone Moura dos Santos, acusado de estuprar uma mulher e um bebê de apenas quatro meses, na cidade de Belmonte, no extremo sul do estado, segue sendo procurado pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil, o bebê foi socorrido após ser encontrado em uma estrada que liga os distritos de Santa Maria Eterna e Boca do Córrego, na BA-982, apresentando lesões características de abuso sexual.

A mãe da criança disse à polícia que já havia sido violentada por Rairone, mas dessa vez ela conseguiu fugir de casa com sua filha de nove anos, porém o bebê foi capturado pelo acusado.

