Polícia procura garota que teria sumido por influência do jogo Baleia Azul

A família da adolescente Ana Vitória Sena de Oliveira, de 15 anos, que desapareceu há dois dias na cidade de Juazeiro, norte da Bahia, prestou queixa no complexo policial da cidade na tarde desta quarta-feira,19. À polícia, os familiares apresentaram a carta de despedida da jovem, onde ela pede desculpa e fala que ia pular da ponte Juazeiro-Petrolina e também os vídeos nos quais ela aparece se mutilando, supostamente seguindo parte do ritual do jogo da “Baleia Azul”. Até a publicação dessa matéria, o paradeiro da menina ainda era desconhecido.

Foram na 17ª Coordenadoria Regional de Juazeiro (Coorpin), a irmã da garota, que tem 16 anos, e Cosme dos Santos, padrasto de Valquíria Barbosa Sena, 31 anos, mãe da jovem. Na carta, a garota também afirma que está cansada, mas não justifica sua decisão, nem cita o jogo "Baleia Azul". Ana Vitória Sena de Oliveira, 15, está sumida desde segunda-feira, 17, quando foi vista pegando um ônibus.

"Em oração, pedi a Deus que ela apareça com vida. Não estou esperando uma notícia ruim, mas se for cumprido o que ela escreveu na carta, infelizmente teremos que estar preparados para o pior", lamentou Cosme.

Segundo ele, essa não é a primeira vez que a adolescente desaparece. No ano passado, ela também teria ficado seis dias fora de casa, quando ficou com amigos e depois voltou sozinha para casa.

Cosme também revela que a menina já falou outras vezes em sumir e se matar. "Sempre conversamos com ela para que tirasse esses pensamentos da cabeça". Por estar em estado de choque, a mãe da garota não foi até a delegacia.

Após a divulgação da carta da garota, surgiram boatos indicando que um corpo de garota tinha sindo encontrado em Petrolina-PE, lugar para qual ela disse que iria. A família da jovem então foi até o Instituto Médico Legal de Juazeiro, que em contato com o IML de Petrolina, descartou que o corpo era de Ana Vitória.

Investigação

A coordenadora da 17ª Coorpin, Lígia Nunes, disse que a investigação sobre o caso já está em curso. "Todas as providências para direcionar as possíveis buscas, tanto em Petrolina [PE], quanto aqui em Juazeiro, já estão sendo tomadas. Já estamos analisando os depoimentos das testemunhas e também já solicitamos perícia em objetos da adolescente.

Tudo isso para poder traçar o panorama das buscas", disse a coordenadora, que informou ainda que a equipe do Corpos de Bombeiros pode ser acionada para fazer buscas no rio que fica abaixo da Ponte Juazeiro-Petrolina

Imagem da carta deixada pela garota (Foto: Reprodução | Facebook)

Jogo

No jogo "Baleia Azul", os participantes são incentivados a realizar desafios, sendo que o último é se matar. Entre as etapas, os envolvidos se mutilam, cortando partes do corpo, principalmente braços e pernas. Esse jogo tem sido apontado como responsável por diversos suicídios em todo mundo, inclusive no Brasil.

