Polícia procura ex-presidiário por homicídios em Conquista

A polícia de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, está a procura do ex-presidiário Leandro Brito Sá, conhecido como "Leo Topete", suspeito de ser autor de dois homicídios ocorridos esse ano no município.

Ele é apontado como autor da morte de Sandro de Jesus Santos, o "Burro Velho", de 34 anos, e Agnaldo Araújo dos Santos, o "Tita", de 27, e foi indiciado em inquérito policial.

Segundo a Polícia Civil, "Burro Velho" foi morto a tiros na tarde da última terça-feira, 1º, dentro de um veículo, em um posto de combustível na Avenida Integração.

Já "Titã" foi assassinado no dia 24 de fevereiro no bairro Alegria, também dentro de um veículo. De acordo com a polícia, os dois crimes foram motivados pela disputa por pontos de tráfico.

A polícia informou que "Leo Topete" possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, formação de quadrilha armada, associação ao tráfico, porte ilegal de arma e homicídios.

Ele estava em liberdade condicional desde o início de fevereiro, quando saiu do Presídio de Jequié.

A polícia solicita que qualquer informação sobre o destino do criminoso seja repassada à Delegacia de Homicídios de Conquista, pelo telefone (77) 3425-8372.

adblock ativo