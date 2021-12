Polícia procura ciganos suspeitos de matar homem

A polícia de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, procura três ciganos identificados como Igor, Laércio e William, suspeitos de balear quatro pessoas na noite de na terça-feira, 27, na localidade de Barra Grande. Nesta quarta, 28, moradores bloquearam parte da BA-001, em sinal de protesto contra o crime, que deixou um morto e três feridos.

Segundo o titular da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz, Geovane Paranhos, os disparos efetuados pelos ciganos atingiram um grupo que saía de uma igreja. Ele disse que por volta das 20h Diego Coelho Moreira, 23, passou por um beco atrás do acampamento dos ciganos e foi confundido com um ladrão por uma mulher, que gritou: "Os ciganos agiram de forma torpe", disse.

As vítimas são Rosana Miranda, 44, que foi atingida na coxa esquerda, tórax, braço direito e coluna, e Robenilda Meireles, baleada no abdômen e calcanhar. O estado de saúde delas é grave. Reginaldo Cardoso dos Santos, de 53, não resistiu e morreu. Diego Coelho Moreira, de 23 anos, confundido com um ladrão, está no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), mas não corre risco de morte.

adblock ativo