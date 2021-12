Polícia procura bebê raptado pelo pai em Feira de Santana

A polícia de Feira de Santana procura a menina Vitória dos Santos da Silva, de quatro meses, que foi raptada no último dia 9 na cidade. De acordo com a mãe da criança, Marli do Amor Divino dos Santos, o bebê foi sequestrado pelo pai, Gilmar Guilherme da Silva. Ela conta que o rapaz pediu para ver a filha, quando teria agredido Marli e fugiu com a criança.

Familiares de Marli contam que Gilmar já tinha ameaçado raptar a menina e levar para Pernambuco, onde ele nasceu. Ele também ameaçou matar a criança caso não conseguisse fugir.

Marli e Gilmar terminaram o namoro de quatro anos logo após a mulher descobrir que estava grávida. Ela diz que decidiu se afastar do pai da filha porque era agredida fisicamente por ele.

O plantonista da 2ª Delegacia em Feira de Santana, José Luís Lapa, disse que investiga o caso e já alertou funcionários da rodoviária para a possibilidade de Gilmar tentar fugir com a menina. Além disso, a polícia tem pistas das cidades pernambucanas onde o acusado pode ter levado o bebê.

Caso Gilmar seja localizado, ele inicialmente responderia por subtração de incapaz, mas pode ser autuado por outros crimes, caso seja constatada mau trato da criança.

