Polícia procura bando que explodiu carro-forte em Juazeiro

A polícia civil da cidade de Juazeiro, a 512 km de Salvador, está à procura do grupo que explodiu nesta quinta-feira, 15, um carro-forte da empresa Prossegur.

A explosão ocorreu no km 60 da BR-407, na região do distrito de Massaroca. Os criminosos conseguiram levar aproximadamente R$ 650 mil, que era transportado em malotes nos veículos. Até o momento ninguém foi preso.

De acordo com informações do delegado Reginaldo César Cabral de Lima, que responde interinamente pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), o carro-forte saiu da cidade de Senhor do Bonfim com o recolhimento da agência do Bradesco, e seguia em direção a Petrolina (Pernambuco).

No trajeto, o veículo foi interceptado por uma caminhonete Hilux, branca, de onde cerca de 5 ocupantes efetuaram vários disparos de fuzil 762, atingindo principalmente os pneus do carro forte.

"Os seguranças foram obrigados a descer e entraram em um matagal para fugir. Os assaltantes colocaram explosivos na porta do carro-forte e detonaram o mesmo, que ficou destruído. Eles fugiram levando os malotes com todo o dinheiro", explicou o delegado.

Os quatro vigilantes que estavam no veículo se feriram na fuga e foram medicados no hospital regional de Juazeiro. Eles passaram o dia na delegacia para prestar depoimento e foram submetidos a um exame de corpo de delito.

O delegado disse ainda que, até o momento, não há pistas dos assaltantes e que tanto policiais civis como militares estão em buscas pela região para tentar localizar o grupo.

O carro-forte foi encaminhado para o pátio da delegacia, onde passou por pericia. Nenhum representante do banco Bradesco e da empresa Prossegur quis falar com a reportagem de A TARDE para passar mais informações.

adblock ativo