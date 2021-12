Polícia procura acusado de matar professor

Genivaldo Barreto Gomes, o "Val", de 28 anos, é procurado pela polícia acusado de ser o responsável pela morte do professor André Luiz Oliveira Silva, 50, em 27 de julho deste ano, no apartamento da vítima, no bairro Candeias, em Vitória da Conquista.

A partir de imagens obtidas em imóveis da região, policiais da Delegacia de Homicídios (DH) de Vitória da Conquista confirmaram denúncias de testemunhas de que Val era a pessoa que estava com o professor no dia em que ele morreu.

Depois do crime, Val seguiu para Barra do Choça, 524 quilômetros de Salvador, onde mora com a família, com o veículo da vítima, um Renault Clio, fugindo em seguida. Além do carro, Genivaldo também levou dinheiro e um celular do professor. O veículo já foi apreendido pela Delegacia Territorial do município.

Regivaldo foi indiciado pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte) e já teve a prisão preventiva solicitada pelo delegado Neuberto Costa.

