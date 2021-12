Polícia prende três e apreende 80 kg de maconha em Conquista

Três pessoas foram presas e 80 quilos de maconha apreendidos pelas equipes da Delegacia de Homicídios (DH) de Vitória da Conquista e da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia. Uma motocicleta também retida. O veículo era utilizado para transportar a droga.

Na apreensão, Wendy Lavick Brito Gomes, 26 anos, foi preso nesta quarta, 15. Ele, que era monitorado pela equipe do Núcleo de Tóxicos e Entorpecentes (NTE) da DH/Conquista, foi surpreendido quando entregava o carregamento de maconha para Elaine Amorim Santos, 32 anos, num ponto de ônibus da avenida Juracy Magalhães, em Conquista. A droga estava dentro de uma mala e de uma caixa que seriam levadas para a cidade de Itapetinga.

Depois das duas primeiras prisões, policias foram às casa de Wendy, no condomínio Vivendas do Bosque, no bairro Nova Cidade, onde prenderam em flagrante Sheylla Cardoso de Jesus, 36 anos, companheira de Wendy. Na casa foram apreendidas malas contendo maconha e crack e duas balanças de precisão, além de uma pistola calibre 7,65.

De acordo com o delegado Neuberto Costa, titular da DH/Conquista, o trio foi conduzido a uma unidade especializada e autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições. Wendy já tinha passagens anteriores pela polícia por roubo e homicídio, em Itapetinga.

adblock ativo