Polícia prende traficantes com 20kg de maconha na BR-116

Dois homens foram presos nesta sexta-feira, 30, na BR-116, entre o distrito de Caldas do Jorro e a cidade de Tucano, por investigadores da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Serrinha (cerca de 191 km de Salvador), com vinte quilos de maconha prensada. A droga estava acondicionada em 20 sacos plásticos no porta-malas de um Gol, de cor preta, abandonado na estrada pelos traficantes quando tentaram fugir.

Clemilson Ferreira de Jesus, o "Baixinho", de 36 anos, e Cláudio Roberto Rosa Andrade, 39, foram presos e encaminhados ao presídio de Serrinha. Segundo os agentes, um terceiro traficante, que está sendo procurado, ao perceber a aproximação da polícia, atirou contra os agentes e conseguiu fugir pela mata.

Ainda de acordo com a polícia, a droga ficou enterrada por duas semanas no quintal da casa de Cláudio, em Caldas do Jorro. "Investigados há alguns dias, os criminosos utilizaram o Gol Geração 5, roubado em Salvador no dia 17 deste mês, para levar a maconha até Tucano, onde seria entregue a outro traficante, cujo nome se recusaram a revelar", informou. Os policiais investigam a procedência da droga, assim como a identidade do destinatário.

A droga apreendida será periciada no Departamento de Policia Técnica (DPT/Serrinha) e, posteriormente, incinerada mediante autorização judicial. A polícia busca identificar o proprietário do carro roubado na capital.

