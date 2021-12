Polícia prende traficante foragido em Nazaré

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar prendeu o traficante Carlos Santana de Jesus, conhecido como "Nino Macumbeiro", que estava foragido da Justiça.

Os agentes conseguiram capturar o traficante na cidade de Nazaré, a 193 km de Salvador, na última sexta-feira, 7, mas a informação foi divulgada nesta segunda, 10.

Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 45 com 10 cartuchos intactos. Carlos tinha um mandado de prisão preventiva aberto e era integrante da quadrilha do traficante Adilson Souza Lima, conhecido como "Roceirinho".

Segundo a polícia, ele cumpria pena de seis anos por tráfico de drogas na Penitenciária de Lauro de Freitas. No final de 2014, foi beneficiado com uma saída temporária e não retornou mais ao sistema prisional.

O traficante foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e está custodiado na carceragem da unidade policial.

A operação conjunta foi realizada por agentes dos departamentos de Inteligência da Polícia Civil (DIP), de Polícia do Interior (Depin) e de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), além da Coordenação de Operações Especiais (COE), 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), da Delegacia Territorial (DT) de Nazaré e do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

