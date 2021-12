Polícia prende traficante em Jaguarari

A Companhia Independente de Policiamento Especializado Caatinga (CIPE-Caatinga) da Polícia Militar prendeu José Roberto Ferreira dos Santos, 32 anos, por tráfico de drogas, na madrugada deste sábado, 9, no município de Jaguarari (distante a 354km de Salvador). Em sua posse a polícia encontrou 19 trouxas de cocaína e R$ 210,75, em dinheiro.

De acordo com a polícia, o acusado foi preso durante uma ronda na Rua Beija Flor, no Distrito de Pilar, e durante abordagem em um bar, encontraram a cocaína. Ele e a droga foram apresentados na DEPOL de Senhor do Bonfim.

