Polícia prende traficante comparsa de Nem Bomba em Conquista

O traficante José Raimundo Santos de Sena, o "Zé", integrante da quadrilha liderada por Willians Alves de Sousa Filho, o "Nem Bomba", foi preso nesta quarta-feira, 4, no município de Vitória da Conquista (distante 527km de Salvador), em sua residência, no bairro Alto Maron, informou a Delegacia de Homicídios (DH).

De acordo com o titular da DH/Conquista, delegado Neuberto Costa, "Zé" era responsável pela distribuição das drogas e pela contabilização do dinheiro arrecadado com as vendas do tráfico para "Nem Bomba", o 8 de Ouros do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que está preso, desde o dia 29 de outubro, no Espírito Santo.

A polícia trabalha para identificar e prender outros comparsas de "Nem Bomba". "Zé" foi conduzido ao Presídio Nilton Gonçalves, em Conquista.

