Polícia prende suspeitos de matar divulgador da Telexfree

Dois homens foram presos acusados de matar o empresário Dorian da Silva Santos, precursor da Telexfree na Bahia. Davi Rios de Oliveira, 21 anos, e Joanderson Menezes Lima foram detidos na noite desta quarta-feira, 20, na BR-324, próximo ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Eles praticavam um assalto no momento da prisão. Fernando Brito Cândido, 21 anos, estava com a dupla e foi detido por conta do assalto. Ele não teria envolvimento com o homicídio.

Além de matar o empresário, a polícia suspeita que Davi e Joanderson são responsáveis por balear Felipe Ribeiro e Ribeiro, 21 anos.

Segundo o site Acorda Cidade, Davi e Joanderson tinham a informação de que a Dorian andava com grande quantidade de dinheiro, mas a polícia ainda investiga se há outros envolvidos na morte do empresário.

