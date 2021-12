Polícia prende suspeito envolvido no desaparecimento de criança em Feira

Foi preso um dos suspeitos de participar do desaparecimento da menina Gabrielly Gomes Santana, em Feira de Santana (a 109 Kms de Salvador). Ao site Acorda Cidade, o coordenador regional de polícia, João Rodrigo Uzzum, confirmou a informação, mas disse não poder revelar ainda a identidade do acusado para não atrapalhar as investigações.

Ainda segundo ele, uma força-tarefa com quatro delegados e vários policiais, investigadores e escrivães, trabalham no caso, que conta também com a participação da Delegacia de Apoio à Pessoa Desaparecida (DAPD).

"Foram estabelecidas metas de investigação e várias destas metas foram alcançadas no aspecto de um trabalho de inteligência. Já existe um suspeito preso, existem linhas de investigação que estão sendo perseguidas dentro do raciocínio do inquérito policial instaurado, e foi elaborado um cartaz que está sendo compartilhado nas redes sociais, solicitando informações acerca de Gabrielly", contou o delegado.

A menina, que tem 7 anos, está desaparecida desde o dia 21 de janeiro, quando brincava em frente a casa da avó, no residencial Solar da Princesa, no bairro Gabriela. As informações sobre o paradeiro da menina podem ser passadas nos telefones da Centro Integrado de Comunicação (Cicom) 190 ou da DAPD (71) 3116-0357 e WhatsApp (71) 99631-6538.

adblock ativo