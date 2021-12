Polícia prende suspeito de tráfico em Porto Seguro

Um homem, identificado como Bruno de Menezes Vieira, foi preso na noite desta segunda-feira, 6, por tráfico de drogas no bairro Campinho, em Porto Seguro, no extremo Sul da Bahia.

Na mochila do suspeito foram encontrados 16 papelotes de maconha, R$ 400, uma nota de um dólar e um celular. Ele foi encaminhado para 1º Delegacia Territorial de Porto Seguro, segundo informações do site Radar 64.

Ainda de acordo com o site, durante outra ação da Polícia Militar (PM) nesta segunda, foi encontrado um ponto de tráfico de drogas no bairro Mercado do Povo. Um suspeito fugiu e deixou no imóvel 410 papelotes de maconha, um pacote com semestes em pó da mesma droga, 90 gramas de cocaína, cinco rádios comunicadores, duas balanças de precisão e duas toucas ninjas.

Não há informações sobre a identidade do suspeito que fugiu. O caso é investigado pela polícia

