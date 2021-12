A polícia prendeu nesta terça-feira, 25, um homem suspeito de integrar o grupo de criminosos que assaltou um banco no município de Mairi (a 268 quilômetros de Salvador). Sem documentos e alegando se chamar Dilmaci Bastos de Almeida, de 37 anos, o homem foi encontrado no município de Baixa Grande, distante 40 km do local do ataque. A informação da prisão foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Durante a abordagem, ele confessou ter participado do roubo e indicou o lugar onde estariam escondidos os outros integrantes da quadrilha. A Polícia Militar (PM-BA) foi até na casa indicada, mas o restante do bando conseguiu escapar pelos fundos, seguindo por uma mata fechada.

O crime ocorreu na madrugada de segunda, 24. Na ocasião, cerca de 12 homens armados explodiram uma agência do Banco do Brasil, e ainda arrombaram um dos três cofres. A quantia levada não foi revelada

Conforme a SSP, a Polícia Militar chegou até o primeiro suspeito detido durante buscas dos policiais militares na BR-407. Os agentes suspeitaram do homem e determinaram que ele parasse a motocicleta que pilotava no momento.

A ordem não foi atendida e Dilmaci, em alta velocidade, tentou escapar do cerco. No povoado de Italegre, próximo à Fazenda Gameleira, ele foi alcançado.

Foragidos

Segundo a SSP-BA, a polícia continua as buscas pelos outros suspeitos na região. A secretaria pede para, quem tiver informações sobre qualquer movimentação estranha, principalmente nas zonas rurais da região, pode enviar uma denúncia para do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP no interior) e para o WhatsApp de Denúncia da Cipe/Chapada 75 9 99843-5508.

Com o grupo criminoso foram encontrados celulares, tablets, roupa camuflada, semelhante a utilizada pelas Forças Armadas, máscara ninja (brucutu), lonas para montagem de barracas, entre outros materiais.

Da Redação Polícia prende suspeito de roubo a banco na BA; restante da quadrilha foge pela mata

adblock ativo