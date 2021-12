Polícia prende suspeito de matar prefeito de Macajuba

O suspeito de matar o prefeito de Macajuba (a 327 km de Salvador), o comerciante Flávio Albergaria de Oliveira, 33 anos, teve o mandado de prisão temporária cumprido nesta terça-feira, 28, após se apresentar no Departamento de Polícia do Interior (Depin), localizado no edifício-sede da Polícia Civil, na Praça da Piedade, acompanhado por dois advogados.

Flávio confessou o crime e alegou que a motivação foi pela desapropriação de um terreno que pertence à sua família, que teria sido feito pela prefeitura. O prefeito Fernão Dia Ramalho Sampaio, 67 anos, foi assassinado no dia 2 de abril.

Segundo o delegado Marcelo Cavalcanti, o prefeito estacionou seu carro na rua principal da cidade, para cumprimentar um irmão, quando foi atingido por disparos efetuados por Flávio. Fernão ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O comerciante disse que jogou a arma do crime em um matagal. Ele não tinha passagem pela polícia. Flávio foi encaminhado para carceragem da 12ª Coorpin/Itaberaba.

Fernão após estacionar seu carro numa rua de Macajuba (Foto: Reprodução | Facebook)

