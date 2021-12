Polícia prende suspeito de matar bailarino

Foi preso na tarde de terça-feira, 17, Wallysson Santana de Castro, de 24 anos, suspeito de matar o bailarino Reinaldo Pepe dos Santos, de 40 anos. A prisão foi realizada na cidade de Muritiba, distante 125 km de Salvador, onde mora o pai de Wallyson.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Wallyson confessou ter assassinado o bailarino após uma discussão conjugal. O serviço de inteligência da Companhia Independente de Policiamento Especializado/Polo Industrial (CIPE-PI) iniciou as investigações do fato na cidade de Mata de São João e encontrou indícios consistentes da prática delituosa.

Os agentes de inteligência também verificaram a fuga de Wallysson para a cidade de Muritiba. Lá as guarnições da 27ª CIPM e Serviço de Inteligência da CIPE-PI juntaram esforços e localizaram o autor do homicídio que não apresentou resistência à prisão.

O corpo do bailarino foi encontrado pela polícia no interior da casa onde residia, no bairro da Saúde, em Salvador, com ferimentos no abdômen e pescoço, no domingo 15.

