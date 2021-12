Polícia prende suspeito de mandar matar traficante rival

Rafael Dias Reis, o "Rafa do Alto", foi preso nesta terça-feira, 2, sob suspeita de ser o mandante da morte de um traficante rival com quem vinha disputando o controle do tráfico de drogas no bairro Alto da Bela Vista, em Amargosa (a cerca de 235 km de Salvador).

Rafael estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça e teve o mandado cumprido pelo delegado Adilson Bezerra, titular da DT/Amargosa.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Rafael conseguiu escapar de um cerco policial em setembro de 2014, quando a polícia apreendeu drogas na casa onde ele e o pai moravam. O pai do suspeito, Manoel Barbosa dos Reis, também foi preso.

Segundo o delegado, Rafael fugiu para Salvador, onde acabou preso por tráfico. Ao ser libertado pela Justiça, ele retornou para Amargosa e decidiu tomar o controle dos pontos de venda de drogas no Alto da Bela Vista, depois que o líder do tráfico no local morreu em confronto com a polícia.

"Rafa do Alto" é investigado como mandante do homicídio de Ademilson dos Santos Souza, o "Preto", ocorrido no dia 25 de julho deste ano.

Ainda de acordo com as informações da Polícia Civil, o executor do crime já foi identificado e está sendo procurado pela polícia. Rafael ficará custodiado na carceragem da DT/Amargosa, à disposição da Justiça.

