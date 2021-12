Polícia prende suspeito de mandar matar mulher em Guaratinga

A polícia de Guaratinga prendeu o trabalhador rural Joadson Santos de Almeida, 20 anos, acusado de mandar matar a empregada doméstica Iara Amaral de Oliveira, de 31 anos. O crime foi cometido no último dia 12 por dois adolescentes, de acordo com o delegado da cidade, Sinézio Vieira Júnior. A vítima foi apedrejada na cabeça.

O delegado diz que a motivação do crime não foi esclarecida, mas suspeita que houve um "desentendimento banal" entre Joadson e a Iara em um bar. Por conta disso, ele teria pago R$ 125 aos adolescentes. Um dos jovens atraiu a vítima e o outro cometeu o crime.

Os adolescentes confessaram a participação no homicídio, já Joadson nega envolvimento, de acordo com o delegado. Os jovens levaram a polícia ao local onde esconderam as pedras, que ainda estão sujas com o sangue da vítima.

Peritos vão coletar nesta sexta-feira, 18, o DNA dos adolescentes para comparar com o material retirado das pedras.

adblock ativo