Polícia prende suspeito de encomendar assassinato

Para a Polícia Civil, não há mais nenhuma dúvida de que a morte de Tiago Luiz Araújo dos Santos, 32 anos, no dia 27 de julho, em Ilha de Maré, foi motivada pela disputa por pontos de tráfico de drogas na localidade e por vingança.

Elimárcio de Jesus da Silva, 40 anos, o Marcinho, confessou ao delegado Sérgio Schlang, da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos os Santos (DH/BTS), que ordenou o assassinato de Tiago após ter sido ameaçado de morte pelo rival.

Ele foi preso no sábado, 6, em Narandiba, durante uma operação da Rondesp RMS, e conduzido ao Departamento de Homicídios (DHPP), onde apontou o próprio filho, Alisson dos Santos da Silva, e o padrasto do jovem, um homem de prenome Madson, como executores do crime.

Ainda conforme o suspeito, Tiago e o irmão, Ubirajara Araújo dos Santos - morto no dia 29 -, o acusaram de ter entregue a mulher de Ubirajara, Mariana Rogério de Castro, 23, à polícia.

Ela foi presa no dia 7 de julho, em São Tomé de Paripe, por policiais militares da 19ª CIPM (Paripe), quando tentava pegar uma embarcação para seguir até Ilha de Maré. Mariana estava com 100 munições de pistola calibre .40. Segundo versão oficial, Ubirajara foi morto ao confrontar policiais civis e miliatres, durante uma operação em Madre de Deus.

Disputa de território

Conforme Schlang, Tiago e Ubirajara traficavam em São Sebastião do Passé e, há algum tempo, tentavam implantar uma 'boca de fumo' em Ilha de Maré, domínio de Marcinho, Alisson e Madson. Estes seriam traficantes de Tubarão, no Subúrbio Ferroviário. Alisson e Madson são foragidos da Justiça.

"Estão me acusando de matar o traficante mais matador, o maior traficante de Ilha de Maré. Sou trabalhador, nunca fui preso na minha vida", declarou Marcinho, ao negar participação na morte do rival. Apesar da negativa, ele afirmou que estava sendo ameaçado por Tiago e por Ubirajara. Com relação ao envolvimento do filho e de Madson no crime, o suspeito disse apenas que não tinha nenhuma informação.

