Polícia prende suspeito de atropelar e matar ex-companheira em Porto Seguro

Adimilson Pereira da Silva, de 33 anos, foi preso nesta segunda-feira, 20, suspeito de atropelar e matar a ex-companheira, Michelle Leite Dias, 32, em Arraial D'Ajuda, distrito de Porto Seguro (a 712 km de Salvador), no extremo sul da Bahia.

O caso aconteceu na madrugada da última quinta, 16, por volta das 3h30 da madrugada, no bairro Santiago. Ele​ teve a prisão preventiva decretada depois do crime.

De acordo com as informações do portal Rastro 101, Adimilson foi preso na cidade de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ele será transferido para Bahia, mas ainda não há confirmação sobre a data.

