Polícia prende suspeito de ataques a Taís Araújo na Bahia

Foi preso na manhã desta quarta-feira, 16, um dos homens suspeitos de participar dos ataques de teor racista contra atrizes, jornalistas e apresentadas de TV. A prisão de Tiago Zanfolin Santos da Silva, 26 anos, por injúria racial, aconteceu na cidade de Brumado (a 555 quilômetros de Salvador).

Com ele, foi apreendido um notebook, uma CPU e um celular. Tiago, segundo a polícia de Brumado, trabalha em uma empresa de informática e foi detido em casa. Ele não resistiu à prisão.

De acordo com o delegado Leonardo Rabelo, coordenador da Coorpin/ Brumado, ele é suspeito de integrar uma organização criminosa que age na internet. Este grupo é responsável por ataques contra as atrizes Taís Araújo, Sharon Menezes e Cris Vianna; a jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju do Jornal Nacional; e as apresentadoras Xuxa Meneghel e Angélica.

Os policiais da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro, responsáveis pela Operação Cyberstalking, cumpre, desde a madrugada desta quarta, mandados de prisão em diversos estados (Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina).

Foram cumpridos quatro mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. De acordo com a DRCI, um dos líderes do grupo suspeito de cometer os ataques é um adolescente, localizado em São Paulo. Outro suspeito de cometer o crime é paranaense, mas já está preso desde 2015 pelo crime de pedofilia.

O material apreendido com Tiago será encaminhado para o Rio de Janeiro.

Tiago Zanfolim Santos, 26, foi preso em Brumado (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Com Tiago, a polícia apreendeu um celular e um computador (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

adblock ativo