Polícia prende seis traficantes em Lauro de Freitas

A Polícia Civil prendeu seis traficantes de drogas em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS) nesta quarta-feira, 27. Foram encontradas com a quadrilha quatro quilos de cocaína e 500 gramas de maconha avaliados em mais de R$ 500 mil. Segundo informações da polícia, outros materiais para embalar drogas, duas pistolas, uma ponto 40 e outra ponto 380, um revólver calibre 38 e um veículo Golf também foram apreendidos na ação.

Marcos Bastos dos Santos, conhecido como "Barriado", de 26 anos, Daniela Almeida de Souza, 18, Bruno Carvalho Régis, 25, Tiago Carvalho Régis, 24, Ricardo Conceição dos Santos, 22, e Vanildo Silva de Lima, 20, faziam parte da quadrilha de Ricardo Mouzart, um dos líderes do tráfico de drogas no município e foragido da polícia. Todo o grupo foi apresentado nesta quinta-feira, 28, pelo delegado Cláudio Meireles, titular da 34ª Delegacia Territorial, em Portão.

Conforme os agentes, a quadrilha foi desarticulada a partir da prisão de Marcos, que dirigia um veículo Golf na Estrada do Coco. Ele acelerou ao passar por uma viatura e deu início a perseguição, que terminou com a prisão do bandido em Lauro de Freitas.

Após a prisão, a polícia encontrou armas no carro e descobriu que o rapaz tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio em Lauro de Freitas. Em depoimento, o Marcos ainda indicou dois endereços na cidade, onde estaria o traficante Ricardo Mouzart e para quem trabalhava. Os agentes fizeram buscas nos locais e encontraran drogas e os outros integrantes do bando.

Marcos responderá por porte ilegal de arma de fogo. Bruno, Ricardo, Vanildo, Tiago e Daniela foram autuados em flagrante e respoderão por associação ao tráfico. Todos foram encaminhados para a carceragem na 34ª DT, com exceção de Daniela, que foi levada para Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

